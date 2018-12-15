Бойовики збільшують кількість обстрілів на Донбасі. На жаль, минулої доби загинули двоє українських військових. Сьогодні ситуація на фронті теж напружена.

Наш кореспондент Руслан Смєщук працює в одній з найгарячіших точок зони війни. Де позиції нашої армії та бойовиків максимально наближені.

Цей матеріал ми знімали майже в суцільній темряві - в режимі інфрачервоного фільмування. Після заходу сонця, світло тут - на Авдіївській промці, окрім деяких укріплень - смертельно небезпечне.

"Не особо желательно скажем так ходить со светом, бо можно немного не дойти".

Військові підсвічують спеціальними ліхтарями із фільтрами, які мають мінімальне розсіювання. Нас ведуть лабіринтом окопів і розбитих будівель.

Перше на що звертаєш увагу, це - як дуже навіть філігранно військові ходять тут у повній темряві, я вже декілька разів впав. А вони це роблять в три рази швидше і не падають. Схоже що щільність вогню зростає, бо тут стає все гучніше.

Щільність вогню зростає - вже кілька днів поспіль.

"Активізувалися дуже. Частіше обстріли роблять - провокацій більше. Днем получается обстрілюють частіше. Шо це бахнуло? 25 ВОГ.", - говорить Ігор, військовослужбовець ЗСУ.

Наші військові відкривають вогонь у відповідь.

Стріляти намагаються так, щоб шум ворожих черг маскував свої постріли. У такий спосіб супротивнику важче зорієнтуватися.

"Ось пішла відповідь. Чули хлопок в стіну? Це відповідь пішла. Відразу коли кулеметник почав працювати - пішла відповідь йому".

Хлопці помічають: ворог небезпечно близько б'є по сусідній позиції.

"Оно прямо под низ, под бойницу".

Підствольними гранатометами, так званими, ВОГами накривають ворожого кулеметника.

Ворог застосовує реактивні гранати. Військові б'ють із РПГ у відповідь.

Один із пострілів досягає мети. Противник починає накривати вогнем ще активніше. Бій досягає кульмінації.

"Ти жив? Шото добряче бабахнуло. Ну ось ми на позиціях десь хвилин 20 і тут почалася справжня війна. Що це може бути? Це зенітка працює".

Та після гідної відповіді, ворог поступово затихає.

"Мы знаем, что прошла ротация у противника - это 100% информация, и при этом при каждой ротации каждый хочет заявить о себе. Вот они как бы пытаются это сделать", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Після бою хлопці спускаються в надійне укриття, де можна зняти шоломи. Щоб повечеряти.

"До всього звикаєш, це потреба - їсти. Потрібна енергія, щоб рухатись, щоб все це робити. Для вас це буденність вже? Виходить, що так. Скоро на бокову. Постріляли, поїли, поспали - і так кожен день", - розповідає Ігор, військовослужбовець ЗСУ.

Потім нас починають переводити на іншу позицію, аж раптом лунає новий вибух.

От десь за дві години після початку такого інтенсивного бою, бойовики застосували заборонений міномет, і зараз нас виводять з цих позицій.

А лише за кілька кілометрів, під захистом Промки, засинає прифронтова Авдіївка.