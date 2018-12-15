Бойовики збільшують кількість обстрілів на Донбасі [ Редактировать ]
Бойовики збільшують кількість обстрілів на Донбасі. На жаль, минулої доби загинули двоє українських військових. Сьогодні ситуація на фронті теж напружена.
Наш кореспондент Руслан Смєщук працює в одній з найгарячіших точок зони війни. Де позиції нашої армії та бойовиків максимально наближені.
Цей матеріал ми знімали майже в суцільній темряві - в режимі інфрачервоного фільмування. Після заходу сонця, світло тут - на Авдіївській промці, окрім деяких укріплень - смертельно небезпечне.
"Не особо желательно скажем так ходить со светом, бо можно немного не дойти".
Військові підсвічують спеціальними ліхтарями із фільтрами, які мають мінімальне розсіювання. Нас ведуть лабіринтом окопів і розбитих будівель.
Перше на що звертаєш увагу, це - як дуже навіть філігранно військові ходять тут у повній темряві, я вже декілька разів впав. А вони це роблять в три рази швидше і не падають. Схоже що щільність вогню зростає, бо тут стає все гучніше.
Щільність вогню зростає - вже кілька днів поспіль.
"Активізувалися дуже. Частіше обстріли роблять - провокацій більше. Днем получается обстрілюють частіше. Шо це бахнуло? 25 ВОГ.", - говорить Ігор, військовослужбовець ЗСУ.
Наші військові відкривають вогонь у відповідь.
Стріляти намагаються так, щоб шум ворожих черг маскував свої постріли. У такий спосіб супротивнику важче зорієнтуватися.
"Ось пішла відповідь. Чули хлопок в стіну? Це відповідь пішла. Відразу коли кулеметник почав працювати - пішла відповідь йому".
Хлопці помічають: ворог небезпечно близько б'є по сусідній позиції.
"Оно прямо под низ, под бойницу".
Підствольними гранатометами, так званими, ВОГами накривають ворожого кулеметника.
Ворог застосовує реактивні гранати. Військові б'ють із РПГ у відповідь.
Один із пострілів досягає мети. Противник починає накривати вогнем ще активніше. Бій досягає кульмінації.
"Ти жив? Шото добряче бабахнуло. Ну ось ми на позиціях десь хвилин 20 і тут почалася справжня війна. Що це може бути? Це зенітка працює".
Та після гідної відповіді, ворог поступово затихає.
"Мы знаем, что прошла ротация у противника - это 100% информация, и при этом при каждой ротации каждый хочет заявить о себе. Вот они как бы пытаются это сделать", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.
Після бою хлопці спускаються в надійне укриття, де можна зняти шоломи. Щоб повечеряти.
"До всього звикаєш, це потреба - їсти. Потрібна енергія, щоб рухатись, щоб все це робити. Для вас це буденність вже? Виходить, що так. Скоро на бокову. Постріляли, поїли, поспали - і так кожен день", - розповідає Ігор, військовослужбовець ЗСУ.
Потім нас починають переводити на іншу позицію, аж раптом лунає новий вибух.
От десь за дві години після початку такого інтенсивного бою, бойовики застосували заборонений міномет, і зараз нас виводять з цих позицій.
А лише за кілька кілометрів, під захистом Промки, засинає прифронтова Авдіївка.
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