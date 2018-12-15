Перестрілки щодня! Вночі і посеред білого дня. І все це в мирній, а не прифронтовій Україні. Про те, що у нас - засилля нелегальних вогнепалів і чорний ринок зброї - процвітає, говорять давно і багато. Однак, проблема ця ніяк не вирішується. Дійшло до того, що вже двірники з'ясовують стосунки із пістолетом у руках! А значить, ніхто не застрахований від кулі озброєної та неадекватної людини. Чому в нас ніхто не контролює потоки зброї? І як цьому дають раду за кордоном? Олена Зоріна - знає.

Це не уривки з американського бойовика. Це українські реалії по всій країні. В містах далеких від фронту.

Не лише вночі та не лише на околицях - де малолюдно. До того ж останнім часом це зовсім не нагадує гангстерські розбірки.

Українці дедалі частіше тиснуть на курок під час побутових сварок. Підрізали на дорозі, або не поділили щось вдома чи у кав'ярні. І не важливо, що це публічне місце, білий день і все фільмують камери. Тільки на цій вулиці у серці Києва від початку року шість разів застосовували зброю і навіть вбили людину.

Новинні стрічки рясніють схожими повідомленнями.

"- Да, у меня есть пистолет.

- Зарегистрирован?

- Нет!"

"Далі буде гірше", - говорить Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

Горе-стрільці влучають не лише у випадкових перехожих, але й у власних дітей.

"Начав стрілять куда-небудь. Просто там, де чув", - говорить Юлія Яцишина, мати постраждалого хлопчика.

Одне з останніх повідомлень. Стрілянина біля студмістечка у Києві.

"Крови было очень много".

Все сталося в ніч проти понеділка на цьому перехресті біля Політеху за кілька кроків від гуртожитків.

"Вроде бы конфликт был из-за девушки. Кто-то достал сначала газовый балончик, всех обпшикали, в конечном итоге - пистолет появился", - розповідає Тетяна, продавець шаурми.

А це вже - один зі спальних районів столиці. Позняки. Тут двірник поцілив із пістолета в безхатченка.

"Это первый раз такое", - говорить Олег, охоронець стоянки.

Конфлікт стався біля пункту прийому вторсировини. Начебто через крадіжку паперу.

"Не, не знаем, мы не в курсе!"

"Там вони між собою розборки устраюють. Ділять", - говорить Микола, охоронець підземного паркінга.

Охоронець стоянки Олег показує: безхатьки облаштувались неподалік від приймального пункту. В цьому рівчаку.

"Они так по всей яме, она ж и называется бомжатник. Но это элитные, не пьют".

Та після конфлікту і приїзду поліції яма спорожніла. На пункті прийому вторсировини замок. Двірник-снайпер теж накивав п'ятами. Хто він - колеги по цеху, навіть не здогадуються.

"У нас тут двірник я, Огурцова, а там чоловік, його положили в лікарню позавчора на операцію. Ми туди не ходимо, туди ходять з новобудови двірники", - розповідає Людмила Огурцова, двірник.

Розбірки за макулатуру чи п'яний бешкет? І звідки у двірника пістолет? Все це встановить слідство. Горе-стрільця згодом таки піймали.

"Не будеш кожного перевіряти, зброя є чи ні. Воно нам не надо. Осьо зброя наша, лопата, віник, совок".

Двірники і бізнесмени. Озброюються усі!

"Люди на тлі криміналізації, інших соціальних проблем вони просто бажають себе захищати", - говорить Сергій Шабовта, експерт з питань безпеки.

Нелегально або напівлегально. Чорний ринок зброї в Україні процвітає.

"В тому числі це зброя, яка зберігалась на непідконтрольних територіях. У нас є вже зброя навіть з Західної Європи. У нас держава, яка швидко криміналізується", - говорить Сергій Шабовта, експерт з питань безпеки.

Кожен десятий українець - озброєний. І лише у половини є документи на стволи.

"Необлікованої зброї і облікованої набагато більше, ніж автомобілів на європейських номерах. Щонайменше півтора-два мільйони тих, хто просто придбав зброю і знаходяться поза зором правоохоронних органів", - говорить Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

Їм немає чого приховувати. Ізраїль. Одна з найбільш озброєних країн світу. 145 тисяч людей мають пістолети або щось серйозніше. Це без урахування тих, в кого службова або бойова зброя. Все заради безпеки. Правила отримання спростили після атак терористів-одинаків, які почалися 2 роки тому.

"Гражданин должен подать просьбу, естественно должен определенным образом обосновать свою просьбу, зачем ему нужно оружие. Это может быть человек, который занимается земледелием. Это может быть человек, который является выходцем из боевых частей", - говорить Михайло Зінгерман, прес-секретар поліції Израїля.

У переліку і армійці в запасі, поліцейські, представники спецслужб. А також - мешканці палестинських територій. Дозвіл можна отримати, щойно виповнився 21 рік, але треба пройти перевірку в поліції, огляд нарколога, психіатра, а також курс поводження зі зброєю. А ще - раз на півроку потрібно відстрілювати у тирі не менше сотні набоїв. І раз на рік проходити медкомісію.

"Это должен быть совершенно уравновешенный полностью человек. В плане психологическом полностью здоров", - говорить Михайло Зінгерман, прес-секретар поліції Израїля.

В Україні про таки контроль поки лише мріють. Уже не перший рік прихильники легалізації зброї вимагають ухвалити відповідний закон.

"Чітко визначаємо межі, коли можна застосовувати, коли не можна застосовувати. І це всі ігнорують", - говорить Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

Легалізувати зброю в Україні чи ні - питання дискусійне. Та поки - ситуація взагалі в глибокій тіні - пущена на самотік. А шалені прибутки рахують ділки, які навчилися обходити заборони.

"Є рєшали, які за хабар від 300 до 400 баксів зроблять з вас або помічника народного депутата, або члена формування з охорони громадського порядку", - розповідає Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

І на додачу - формальна перевірка психологічного стану.

"Контролируется наличие пребывания человека а учете, а на учет психиатрический либо наркологический человек вообще-то ставится уже в крайне критическом случае", - говорить Юрій Ірхін, експерт-психолог Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

От і виходить, що кожен ризикує наразитися на кулю від неадеквата. Тим паче - ситуація в країні сприяє.

"Нервный срыв у большинства людей. В нашем обществе достаточно активно нагнетается напряженность по поводу неопределенности, что же вот будет буквально сейчас зимой, весной. Грядут выборы, обостряется вооруженный конфликт на востоке, какие-то беспорядки на западной границе", - говорить Юрій Ірхін, експерт-психолог Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Аби хоч трохи взяти ситуацію під контроль - в деяких областях із воєнним станом навіть полювання заборонили.

"Контроль за обігом зброї було посилено. З початку 2018 року за порушення умов дозвільної системи складено 1.5 тис протоколів", - говорить Віталій Соловйов, інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

При цьому більше вилучених сірих стволів у Миколаївській області не стало. Поки без закону, але як в Ізраїлі, може бути - і в нас, - каже мисливець Ілля Пітеров. Навіть, якщо маєте нелегальну зброю, її можна узаконити. За приклад - розповідає історію своєї рушниці.

"Обратился в полицию. Нашел хозяина, он оказался моим другом. Он сдал. У него это оружие хранилось около 30 лет. Его поставили на учет, внесли в базу, я получил все документы", - розповідає Ілля Пітеров, мисливець.

Та все ж українці переважно обирають інший шлях - в обхід закону.