Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що зустріч Трампа з Володимиром Путіним неможлива, поки Росія не звільнить полонених українських моряків та захоплені кораблі. Причому Болтон підкреслив, що навіть не уявляє, за яких обставин може відбутись така зустріч, якщо головна умова щодо полонених не буде виконана Москвою.

Чи почують цей меседж у самій Росії? Говорити про це поки зарано. Наразі росіяни усіляко намагаються продемонструвати, що бранців не відпустять. А як почуваються наші хлопці? Знає Любов Кукла.

20 днів у російському полоні. Спочатку в анексованому Криму, потім - у Москві. Ситуація з українськими моряками поки без змін. Троє наших поранених хлопців - Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока в "Матросской тишине".

"Они потихоньку восстанавливаются, хотя опять таки некоторые более тяжело раненные. У одного из них осколок до сих пор не удален, но сказать, чтобы им не оказывалось медицинской помощи - нельзя", - розповів Микола Полозов, адвокат.

Ще 21 наш моряк - у "Лефортово". Усі - ізольовані один від одного.

"Для "Лефортово" стандартным является двухместное размещение. Известно, в двухместных камерах. Никто не сидит с другим участником того же самого дела. Все сидят с посторонними людьми", - розповів Ілля Новіков, адвокат капітана "Бердянська" Романа Мокряка.

Про це телефоном нам розповідає адвокат Романа Мокряка - капітана "Бердянська". Каже: Роман почувається добре. Свідчити, як і раніше, відмовляється принципово.

"Он больше всего интересовался тем, как чувствуют себя его починенные, люди, которые были ранены на борту его катера. Что касается позиции по делу - Роман с ней определился еще раньше, с самого первого дня отказывался давать какие-то показания. Он пояснил, что он не будет давать показаний до тех пор, пока его людей удерживают", - розповів Ілля Новіков, адвокат капітана "Бердянська" Романа Мокряка.

Олег Мельничук - полонений командир буксира "Яни Капу" - також відмовляється працювати з російським "слідством". Власне, свою позицію він чітко висловив ще на суді. Коли вимагав українського перекладача. Зі своїм адвокатом він бачився два дні тому. Про що говорили - невідомо. Росіяни усіма силами "утаємничують" процес.

І змушують захисників давати підписку про нерозголошення попереднього слідства. І це ще добре, якщо до наших моряків пускають адвокатів! А от із рідними зв'язку у наших хлопців майже немає. Жодних дзвінків і побачень. Лише - листи.

"Некоторым морякам письма возвращались. потому что письма из тюрьмы проходят цензуру. Она может занимать достаточно длительное время. Особенно, если письмо пишется не на русском языке", - говорить Микола Полозов, адвокат.

Адвокати, яким вдається потрапити до моряків, і наші консули. Це - поки єдині джерела інформації про їхній стан. Скільки українські військово-полонені пробудуть в російській тюрмі - сказати неможливо. Москва вже заявила: до кінця слідства. А воно може тривати більше року! І це при тому, що негайно звільнити моряків вимагає мало не весь світ!

Цього тижня у Білому домі заявили, поки Росія не звільнить захоплені українські кораблі та їхні екіпажі - про зустріч Трампа з Путіним і мови бути не може.

Та заклики на Москву майже не діють. В російських тюрмах десятки українців. Найвідомий бранець - український режисер Олег Сенцов. Затриманий у травні 14, і засуджений до 20 років колонії суворого режиму.

"- Вам предоставляется последнее слово.

- Я надеюсь, это будет мое не последнее слово".

Заклики перших осіб держав, світові велелюдні мітинги з вимогою звільнити Сенцова - все поки марно. Він досі у Лабитнангі.

Поки йому, ось тут у Страсбурзі, вручають премію Сахарова. У Європарламенті - портрети і заклики звільнити Олега Сенцова. І порожнє місце - для нього. На екранах - трихвилинний ролик про українського режисера. Депутати аплодують стоячи.

"Сумний день для всіх нас. І ми хотіли б віддати шану Олегу Сенцову, українському кінорежисеру, який перебуває у в'язниці з політичних причин. Він - переможець премії Сахарова - за свободу думки", - заявив Антоніо Таяні, президент Європарламенту.

Отримати нагороду за Сенцова приїхала його двоюрідна сестра Наталя Каплан. З трибуни читає лист подяки від брата.

"Андрей Сахаров, это, безусловно человек, на которого стоит ровняться. И стоять даже где-то чуть рядом с ним - это слишком большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - зачитала Наталія Каплан, двоюрідна сестра Олега Сенцова.

Сам Олег зараз уже не в медчастині. Хоча він досі не відновився після надтривалого голодування. За інформацією правозахисника Миколи Щура, Сенцов уже 4 дні в загоні колонії - там, де його утримували під час голодування. Умови вкрай важкі. В бараках живуть по сотні в'язнів. І навіть там Олег Сенцов залишається незламним. Написав збірку дитячих оповідань і завершив роман. А ще святкує невеликі арештантські перемоги. Приміром сьогодні йому нарешті, після місяця затримки, передали посилку. З теплими речами і фільмами.