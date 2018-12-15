Вечером в пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне получили травмы не менее 28 человек после того как трамвай сошел с рельс.

Трамвай перевернулся после неудачного торможения, передает Publico.

Сообщается, что свидетели происшествия помогли нескольким пассажирам выбраться из трамвая.

В то же время, информации о серьезных травмах не поступало.

Напомним, что в Киеве автомобиль "влетел" в отбойник.