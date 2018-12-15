В столице сошел с рельс трамвай, пострадали более 20 человек [ Редактировать ]
Вечером в пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне получили травмы не менее 28 человек после того как трамвай сошел с рельс.
Трамвай перевернулся после неудачного торможения, передает Publico.
Сообщается, что свидетели происшествия помогли нескольким пассажирам выбраться из трамвая.
В то же время, информации о серьезных травмах не поступало.
Напомним, что в Киеве автомобиль "влетел" в отбойник.
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