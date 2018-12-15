Известный британский певец сыграет в "Звездных войнах" [ Редактировать ]
В последнее время стало модным, чтобы музыканты снимались в фильмах и сериалах. Например, Эд Ширан, который получил орден Британской империи, сыграл в сериале "Игра престолов" эпизодическую роль. Теперь же стало известно, что певец готов покорить новую вершину – музыкант появится в 9 эпизоде франшизы "Звездные войны".
Издание The Scottish Sun сообщает, что Ширан может сыграть роль одного из штурмовиков в "Эпизоде IX", который планируется к выходу 19 декабря 2019 года. Инсайдеры сообщают, что Эд уже начал подготовку к съемкам, хотя официального заявления музыкант пока не делал и слухи не подтверждал. Отмечается, что Ширан может стать одним из самых маленьких штурмовиков в истории серии, его рост всего 170 см.
Отметим, что создатели "Звездных войн" уже не раз баловали фанатов неожиданными камео. Так, в 8 эпизоде в образе штурмовиков появились принцы Гарри и Уильям, а ранее, в седьмой части, одного из имперских штурмовиков сыграл всеми любимый агент 007 Дэниел Крэйг.
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