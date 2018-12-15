На небе убывающая Луна во Льве. Погрузитесь в несуетливые хлопоты, подарите день сну и отдыху. Сегодня вы невероятно нуждаетесь в духовном очищении, сведите к минимуму общение с неприятными людьми и сосредоточьтесь на моральных потребностях.

Овен

Сегодня может возникнуть много непредвиденных и напряженных ситуаций, в эпицентре которых вы окажетесь. Чем скромнее будете себя вести, тем лучше для вас. Принесет радость случайная встреча с давним приятелем, узнаете много новой информации.

Телец

В эмоциональном плане день будет непростым. Многие вопросы останутся без ответа, как бы вы ни старались. Чтобы избежать неприятностей, не делайте поспешных выводов. Наберитесь терпения и ждите приятных сюрпризов в конце дня.

Близнецы

Ваша репутация зависит от того, насколько быстро вы возьметесь за новые проекты. Сегодня напомнят о себе давние друзья. Подумайте, что бы вы хотели сказать тем, кто давно ушел из вашей жизни. Спланируйте активные и насыщенные выходные.

Рак

Сегодня вас могут огорчить некоторые события, однако, нужно посмотреть на ситуацию под другим углом и извлечь из нее пользу. Важнейшие дела лучше отложить на другую неделю. Воздержитесь от конфликтов с руководством, иначе в сердцах наговорите лишнего.

Лев

Вам стоит найти подход к требовательному начальнику. Научитесь читать между строк мысли руководителя, это не так уж и тяжело, потому что сейчас все его разговоры только об одном. Не тратьте впустую деньги, лучше воздержитесь от дорогих покупок.

Дева

Нужно быть осторожнее на дорогах, в транспорте и общественных местах. Возможны непредвиденные трудности на работе, когда вам придется обратиться за помощью к влиятельным друзьям. Отнеситесь с пониманием к перепадам настроения своих близких, у них есть причины для волнения.

Весы

Многие бытовые вопросы покажутся непосильными, но вы справитесь, если попросите о помощи близких. Сдерживайте эмоции в компании людей, которым нет повода доверять. Старайтесь никому не говорить о своих планах, чтобы никто не смог помешать.

Скорпион

Нужно быть готовыми к резким скачкам дел. День будет двойственным и неоднозначным, придется смириться со многими факторами. Не спешите делать выводы о людях по одной ситуации. Заранее планируйте свои действия и никого не посвящайте в планы.

Стрелец

Ваш творческий подход придется по душе не всем. Желание быть во всем на первом месте и не считаться с чужим мнением - часто вредит вам в работе. Придерживайтесь выбранной позиции, но следите за тем, чтобы завистники не причинили вам вред.

Козерог

Вам не нужно зацикливаться на недостатках своих близких, лучше проследите за тем, что вы делаете не так. Займитесь бытовыми вопросами, можно затеять уборку в доме. Вечер проведите в уютной домашней обстановке, посвятив время просмотру интересного фильма.

Водолей

Вам стоит быть более внимательными в выборе новых друзей. Не спешите доверять привлекательным незнакомцам и попутчикам - перед вами может оказаться волк в бараньей шкуре. В работе отдайте предпочтение давним делам, чтобы поставить наконец точку.

Рыбы

Вам нужно научиться хранить душевное равновесие. Не позволяйте никому мутить воды вашего внутреннего мира. Уделите внимание тому, что приносит вам силы и энергию. В семейных вопросах лучше отказаться от позиции лидера.

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