Власти Испании обвинили популярную певицу в неуплате налогов [ Редактировать ]
В пятницу, 14 декабря, прокуратура Барселоны выдвинула обвинения в шести налоговых преступлениях популярной колумбийской певице Шакире.
После расследования, налоговики пришли к выводу, что в 2012-2014 годах певица не уплатила порядка 14,5 миллионов евро, передает DW.
Вместе с процентами налоговые органы требуют в общей сложности 19,4 миллионов евро.
По данным фискальной службы, певица в течении трех лет указывала, что живет на Багамах, а не в Испании со своим гражданским мужем Жераром Пике.
Окончательное решение примет следственный судья.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак попала под шквал критики
по теме
В Украине отменили концерты двух российских групп
В Украину не пустили две российские группы
Стіна роздору: США наближаються до колосального бюджетного дефіциту
Сполучені Штати наближаються до колосального бюджетного дефіциту - за підсумками цього року може виникнути недостача у трильйон доларів! Але навіть це зараз не найбільша проблема політичного Вашингтона та особисто Дональда Трампа. Трамп просто не може знайти собі вірних соратників
"Опозиційна платформа - За життя" увійшла в трійку провідних політичних сил України, згідно з дослідженнями соціологів - Юрій Бойко
Ще одне питання, яке варто обговорити. Цього тижня відбулися збори політичного активу партії "Опозиційний блок". Були присутні делегати 16 обласних партійних організацій. Обговорювали - плани партійної меншості провести з'їзд "Опоблоку" цієї суботи, не зважаючи на те, що законного рішення про скликання з'їзду - немає
Brexit: Терезі Мей не вдається умовити однопартійців підтримати угоду
Криза в Британії! Прем'єрці Терезі Мей не вдається умовити навіть власних однопартійців підтримати угоду щодо "брекзиту". Звучить складно для нашого вуха - мовляв, ну що за чергова політична суперечка. Але ціна питання - дуже висока. І для самої прем'єрки, і для всіх британців
Тиск влади на церкву не припустим і не конституційний - Юрій Бойко
Триває історія зі звинуваченнями СБУ намісника Києво-Печерської лаври. Цієї середи заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко заявив про планування провокацій проти надання церкві в Україні Томосу
Протести "жовтих жилетів": чи примусять протестувальники президента виконати обіцянки?
Франція бунтує вже місяць. Головна причина - розчарування. Доходи у людей дедалі менші, а влада - ще й податки захотіла збільшити. Та й яка влада! Той самий Макрон, який обіцяв французам нову політику і справедливість. Чи зможе суспільство примусити президента виконувати обіцянки? І чого хочуть мітингарі у жовтих жилетах?