В Эквадоре произошло масштабное ДТП, 30 человек пострадали [ Редактировать ]
По меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает El Comercio.
Как сообщается, инцидент произошел в пятницу утром в юго-восточной части Кито. Автобус врезался в несколько стоящих автомобилей, а затем перевернулся. В результате ДТП пять человек погибли на месте, 38 получили различные травмы и были доставлены в ближайшие больницы.
Власти начали расследование причин происшествия. По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза.
Напомним, что в Киеве автомобиль "влетел" в отбойник.
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