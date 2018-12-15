По меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает El Comercio.

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу утром в юго-восточной части Кито. Автобус врезался в несколько стоящих автомобилей, а затем перевернулся. В результате ДТП пять человек погибли на месте, 38 получили различные травмы и были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин происшествия. По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза.

Напомним, что в Киеве автомобиль "влетел" в отбойник.