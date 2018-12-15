Radiohead включили в Зал славы рок-н-ролла [ Редактировать ]
Британскую группу Radiohead включили в Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame). Они были номинированы в 2017-м, но тогда этой чести не удостоились, пишет Buro 24/7.
"Мне наплевать. Вероятно, это какая-то культурная традиция, которую я не понимаю", – прокомментировал новую номинацию группы гитарист Radiohead Джонни Гринвуд. Позднее группа выпустила пресс-релиз, где поблагодарила тех, кто за них проголосовал, и передала свои поздравления другим новым членам Зала славы.
Вместе с Radiohead в список также попали группы The Cure, Roxy Music, Def Leppard и The Zombies и певицы Джанет Джексон и Стиви Никс. 34-я ежегодная церемония посвящения пройдет 29 марта 2019 года в зале Barclays Center в Бруклине.
Среди номинантов 2018-го, которые пролетели мимо Зала славы рок-н-ролла в этом году, – группы Rage Against the Machine, Kraftwerk, Rufus & Chaka Khan, рэпер LL Cool J и другие.
Напомним, что Зал славы отмечает самых известных и влиятельных деятелей эпохи рок-н-ролла.
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