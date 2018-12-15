Погода на 15 декабря: чего ждать украинцам [ Редактировать ]
Погода в Украине 15 декабря будет пасмурной, но без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем на Закарпатье и Прикарпатье возможен небольшой снег. На страны ожидается дорогах гололед. Ветер будет юго-восточный, 5−10 м/с.
Температура ночью по всей Украине будет около 4−9° мороза, днем 1−6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°, в Карпатах ночью 6−11° мороза, днем 2−7° мороза.
В Киеве 15 декабря погода будет пасмурной и без существенных осадков, на дорогах будет гололед. Ветер - юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью в Киеве будет 5−7° мороза, днем 2−4° мороза.
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