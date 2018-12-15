17 декабря Нацбанк запустит в оборот новую памятную банкноту - 100 гривен. Она описана в телеграмме НБУ №50-0027/66236.

Деньги появятся в честь важного исторического события - 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг., и введения в этот период первых украинских бумажных денег.

Современные дизайнеры постарались максимально точно воспроизвести сто гривен, выпущенные в 1918 году.

"Весной 1918 года украинское правительство приняло решение сменить название отечественных денег со "рублей" на "гривны", желая подчеркнуть наследственность традиций государства со времен Киевской Руси. Таким образом, во время Центральной Рады в Украине начала действовать национальная денежная система, хотя ее формирование происходило в сложных условиях", - говорится в сообщении.

Новые 100 гривен от Нацбанка - это сувенирная продукция, они не являются платежным средством. Потому ими не получится рассчитаться в магазинах. Так же, кстати, как и гривневыми 20-ками, которые регулятор ранее печатал в честь 20-летия Ивана Франка (введены 1 сентября 2016 года) и 50-ю гривнами, выпущенными в честь 20-летия Нацбанка (5 октября 2011 года).

Новая сотка выйдет тиражом 100 тыс. штук, половина будет продаваться в сувенирной упаковке.

Банкнота изготовлена на бумаге с водными знаками - изображение трезубца. Размер - 80 на 170 мм.

Напомним, НБУ выпустит новую монету.