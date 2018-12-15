Оберег "9 узлов": простой способ привлечь деньги и удачу [ Редактировать ]
Денежные ритуалы пользуются большой популярностью, однако не все способы работают и привлекают денежную энергетику. С помощью эффективного ритуала "9 узлов" можно избежать проблем с финансами и привлечь в жизнь процветание.
Прежде чем проводить ритуал, важно понять, почему начались проблемы с деньгами. Не исключено, что неприятности начались из-за сглаза, который нужно снять как можно скорее. Бывает и так, что человек сам «отрезает» денежные потоки, обращаясь с финансами пренебрежительно.
Приступать к ритуалу лучше всего во время растущей Луны, чтобы ваши богатства приумножались. Выбирайте день, когда на небе виднеется молодой месяц, и обязательно останьтесь в одиночестве, чтобы никто вам не помешал. Для проведения ритуала и создания денежного талисмана вам понадобятся:
- зеленая шерстяная или шелковая нить примерно 50 сантиметров;
- зеленая свеча;
- горсть монет.
Приступать к обряду важно в хорошем расположении духа, чтобы негативные мысли не помешали исполнить желаемое. Настройтесь на мысль о том, что у вас все получится, зажгите свечу и всмотритесь в ее пламя. Возьмите в руки горсть монет, пересыпайте их с ладони на ладонь, приговаривая:
"Денежной энергетикой заряжаюсь, чтобы талисману ее передать, с бедностью попрощаться, деньги привлечь".
Отложите монеты в сторону, возьмите нить и начинайте завязывать узлы. Всего их будет девять. По мере завязывания узелков проговаривайте слова заговора:
"Богатство свое вяжу, деньги заговариваю.
Первый узел неудачу скручивает.
Вторым узлом порчу и сглаз убираю.
Третий узелок на удачу завязываю.
Четвертым узлом к себе финансовые потоки привязываю.
Пятый узел денежную удачу ко мне привяжет.
Шестой деньги в дом привлечет, а седьмой им уйти не даст.
Восьмой узел от обмана убережет, а девятый путь к деньгам откроет".
Нить с узелками поместите в шкатулку вместе с огарком зеленой свечи и горстью монет на сутки, а потом выньте эту нить и везде носите с собой.
Этот оберег поможет распрощаться с финансовыми трудностями и откроет перед вами множество перспектив по пополнению собственного бюджета.
Узнайте также про обереги по дате рождения.
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