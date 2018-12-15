Усик ответил радикалам: Я стану на сторону своей веры [ Редактировать ]
Чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес, после заявления о том, что в случае попытки захвата Киево-Печерской лавры, боксер готов встать на защиту монахов.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом он заявил на VI Церемонии награждения "Дети Украины - будущее нации", которая состоялась 14 декабря в Национальном оперном театре.
"Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого", - отметил украинский чемпион.
Вместе с тем он объяснил свою позицию в отношении Украинской Православной Церкви.
"Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры", - подчеркнул чемпион мира.
На VI Церемонии награждения "Дети Украины - будущее нации" абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен рассказал, как следует работать, чтобы реализовать свой потенциал.
"Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все хорошо в нашей жизни. Талант - это такое громкое слово ... Один процент таланта, девяносто девять процентов кропотливого труда в зале или в другом месте – какой деятельностью вы занимаетесь. Работать и работать ... и молиться. И тогда все получится", - подчеркнул боксер.
Получая из рук Блаженнейшего награду, Александр Усик сказал: "Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все!".
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий на VI Церемонии награждения
"Дети Украины - будущее нации» отметил талантливую молодежь страны. Также Блаженнейший наградил соучредителя программы «Дети Украины - будущее нации" Владислава Багинского орденом преподобного Нестора Летописца I степени. Рок-музыкант Олег Карамазов получил от Блаженнейшего грамоту, выданную международной общественной организации "День Крещения Руси", руководителем которой он является.
С грамотой "за усердные труды во славу Святой Церкви" Митрополит Онуфрий вручил организации памятный знак равноапостольного князя Владимира.
по теме
Александру Усику пригрозили проломить череп
Бывший боец батальона "Донбасс" заявил, что радикалы могут проломить голову Александру Усику в "боях" за Киево-Печерскую лавру
Предстоятель УПЦ наградил талантливую молодежь страны в программе "Дети Украины - будущее нации"
В Национальной опере Украины 14 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий на VI Церемонии награждения "Дети Украины - будущее нации" отметил талантливую молодежь страны.
Биатлон. Хохфильцен: результаты мужской спринтерской гонки
14 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка
Биатлон. Хохфильцен: результаты женской спринтерской гонки
13 декабря стартовал второй этап Кубка мира по биатлону
Биатлон. Риднау: украинцы завоевали "бронзу" в смешанной эстафете
13 декабря в итальянском Риднау в рамках этапа Кубка IBU состоялась одиночная смешанная эстафета