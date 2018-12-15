В смертельном ДТП под Киевом погибла супружеская пара [ Редактировать ]
В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате жуткой аварии погибла супружеская пара, пишет "Информатор".
Трагедия произошла 14 декабря в 22:50 на 3 километре автодороги "Володарка-Белая Церковь". Автомобиль "ВАЗ", за рулем которого был 55-летний мужчина, выехала на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru. В результате аварии водитель "ВАЗа" и его 52-летняя жена от полученных травм погибли на месте. Водитель иномарки серьезно пострадал, его госпитализировали в реанимацию с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работала СОГ, полиция и медики. Причины и детали аварии будут устанавливать. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины.
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