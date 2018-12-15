В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате жуткой аварии погибла супружеская пара, пишет "Информатор".

Трагедия произошла 14 декабря в 22:50 на 3 километре автодороги "Володарка-Белая Церковь". Автомобиль "ВАЗ", за рулем которого был 55-летний мужчина, выехала на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru. В результате аварии водитель "ВАЗа" и его 52-летняя жена от полученных травм погибли на месте. Водитель иномарки серьезно пострадал, его госпитализировали в реанимацию с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работала СОГ, полиция и медики. Причины и детали аварии будут устанавливать. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины.

Ранее в ДТП попал скандальный российский актер.