В Одессе пылает "Новая почта" (фото, видео) [ Редактировать ]
В субботу, 15 декабря, в Одессе произошел крупный пожар в отделении "Новой почты". Возгорание произошло в отделении на улице Николаевской, пишет "Апостроф".
Фото: Facebook/Юрий Дьяченко
В пресс-службе "Новой почты" журналистам сообщили, что пожар начался в прилегающих помещениях, которые не имеют отношения к отделению (кроме него в здании находятся также шиномонтаж и склад мебели). Люди эвакуированы. К счастью, никто не пострадал. Остальные отделения "Новая Почта" в городе работают в обычном режиме.
Позже пожарным удалось локализовать пожар.
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