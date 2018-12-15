Ученые из Великобритании назвали три новообразования на груди, которые должны насторожить каждую женщину. Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов злокачественных опухолей, пишет newsyou.info.

Примерно у одной из восьми женщин диагностируется данное опасное заболевание. Однако на ранних стадиях заболевание можно преодолеть. Специалисты заявили, что если вы заметили заметили образование ямочек и морщин на груди, то вам стоит немедленно обратиться к врачу.

Также одним из ранних признаков рака молочной железы является оранжевый цвет на груди. Онкологи рекомендуют женщинам регулярно проводить осмотр молочных желез при помощи зеркала и внимательно следить за грудью, чтобы замечать малейшие изменения.

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