Рак груди: первые признаки смертельной болезни [ Редактировать ]
Ученые из Великобритании назвали три новообразования на груди, которые должны насторожить каждую женщину. Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов злокачественных опухолей, пишет newsyou.info.
Примерно у одной из восьми женщин диагностируется данное опасное заболевание. Однако на ранних стадиях заболевание можно преодолеть. Специалисты заявили, что если вы заметили заметили образование ямочек и морщин на груди, то вам стоит немедленно обратиться к врачу.
Также одним из ранних признаков рака молочной железы является оранжевый цвет на груди. Онкологи рекомендуют женщинам регулярно проводить осмотр молочных желез при помощи зеркала и внимательно следить за грудью, чтобы замечать малейшие изменения.
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