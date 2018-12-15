Битва попугая и собаки за игрушку насмешила сеть (видео) [ Редактировать ]
Домашние питомцы - попугай и собака устроили настоящую битву за понравившуюся им игрушку. Противостояние насмешило и умилило пользователей сети.
Любимцы оказались самыми настоящими собственниками, не желающими делиться и играть вместе. В какой-то момент хитрая птица даже попыталась отвлечь соперницу, но маневр не удался, пишет издание "Zoo Бизнес".
Осталось неизвестным, кому же в итоге достался приз. Казалось бы, собака передвигается быстрее попугая, но зато тому не занимать упорства, которое тоже вполне могло бы принести плоды. Забавное видео вы можете посмотреть перейдя по ссылке: https://www.liveleak.com/view?t=KdOj_1544648412.
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