Домашние питомцы - попугай и собака устроили настоящую битву за понравившуюся им игрушку. Противостояние насмешило и умилило пользователей сети.

Любимцы оказались самыми настоящими собственниками, не желающими делиться и играть вместе. В какой-то момент хитрая птица даже попыталась отвлечь соперницу, но маневр не удался, пишет издание "Zoo Бизнес".

Осталось неизвестным, кому же в итоге достался приз. Казалось бы, собака передвигается быстрее попугая, но зато тому не занимать упорства, которое тоже вполне могло бы принести плоды. Забавное видео вы можете посмотреть перейдя по ссылке: https://www.liveleak.com/view?t=KdOj_1544648412.

Ранее монахи научили попугая молиться.