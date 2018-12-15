16 декабря - день преподобного Ивана Молчальника, еще называют этот день днем мировой немоты и тишины.

По старинным обычаям, в этот день нужно постараться как можно меньше говорить. А молчание нужно воспринимать как возможность побыть наедине с самим собой, со своими мыслями, с Богом и всем миром. В народе вверять: кто на Иоанна Молчальника будет молчалив, тот будет красноречив весь год.

Приметы на 16 декабря:

Если кошка на печи сидит - быть стуже. Если клубком свернется - быть морозам. Особенно сильного мороза стоит ждать, если кошка, когда спит, закрывает лапкой мордочку.

Если же кошка устраивается спать на полу, лежит посреди комнаты, в сторону отбросив хвост или и вовсе животом кверху, если сидит на подоконник и поглядывает вдаль - значит, скоро будет потепление.

А если кошка когтями скребет пол - скоро заметет снегом, будет метель.

Также верили, если в середине декабря много снега - быть хорошему урожаю сена трав летом.

В народе говорят: если снег ложится на талую землю - людям тяжело жить будет, если на мерзлую - легче.

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