"Мисс Вселенная 2018": участница конкурса оказалась в центре скандала [ Редактировать ]
Американская модель Сара Роуз Саммерс, которая представляет США на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" оказалась в центре скандале. Девушка попала в неприятную ситуацию накануне мероприятия, которое пройдет в Бангкоке 17 декабря, пишет "Сегодня".
Сару Саммерс обвиняют в травли участниц из Азии. В сети появилось видео, на котором слышно, как американка насмехается над участницами конкурса из Азии. Причиной для неполиткорректного замечания стало то, что красавицы плохо разговаривают на английском языке.
"Что вы думаете о "Мисс Вьетнам?" Она притворяется, что так хорошо знает английский язык, а когда вы задаете ей вопросы после беседы, она просто улыбается и кивает. "Мисс Камбоджа" тоже не говорит на английском. Никто же не говорит на их языках", - с улыбкой заметила модель.
Эту фразу уже успели осудить пользователи сети. Сару Роуз Саммерс обвинили в излишествах и заявили, что английский для нее является родным, другие же упорно изучают его.
Ранее королева красоты упала в обморок прямо на сцене.
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