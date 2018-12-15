Американская модель Сара Роуз Саммерс, которая представляет США на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" оказалась в центре скандале. Девушка попала в неприятную ситуацию накануне мероприятия, которое пройдет в Бангкоке 17 декабря, пишет "Сегодня".

Сару Саммерс обвиняют в травли участниц из Азии. В сети появилось видео, на котором слышно, как американка насмехается над участницами конкурса из Азии. Причиной для неполиткорректного замечания стало то, что красавицы плохо разговаривают на английском языке.

"Что вы думаете о "Мисс Вьетнам?" Она притворяется, что так хорошо знает английский язык, а когда вы задаете ей вопросы после беседы, она просто улыбается и кивает. "Мисс Камбоджа" тоже не говорит на английском. Никто же не говорит на их языках", - с улыбкой заметила модель.

Эту фразу уже успели осудить пользователи сети. Сару Роуз Саммерс обвинили в излишествах и заявили, что английский для нее является родным, другие же упорно изучают его.

Ранее королева красоты упала в обморок прямо на сцене.