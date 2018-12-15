Пилот, находившийся в кабине самолета Су-27, погиб от удара. Об этом в комментарии "УНН" сообщили в дежурной части ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"Я знаю только, что пилот погиб не от полученных ожогов, а от самого удара", - рассказали в управлении.

При этом в управлении не подтвердили, но и не опровергли информацию о возгорании самолета.

У пилота Вооруженных сил Украины, который погиб сегодня в результате падения самолета СУ-27 на в Житомирской области, остались жена и дочь, заявили в пресс-службе командования воздушных сил ВСУ.

"Данные пилота майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украини.1975 г.р., украинец, родился м. Шостка Сумской обл. Образование: ХИЛ ВВС 1996 год. В Вооруженных силах с 1992 г.. Военный летчик 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27. Общий налет - 482 ч. В 2018 - 45 год. Подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических их условиях днем. Участвовал в АТО в 2014 году. Женат, есть дочь", - говорится в сообщении.

15 декабря под Житомиром разбился украинский истребитель.