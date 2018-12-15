Інститут серця в оточені. Напередодні ввечері з'явилася інформація, що кілька десятків активістів зайшли в медзаклад без попередження. На вході скандували "відпустіть заручників". Мова про 16-річну дівчину, котра знімала на відео збори медперсоналу. Директор установи Борис Тодуров попросив активістів покинути заклад, бо це може негативно вплинути на стан лікарів, які кожного дня роблять складні операції. Активісти до прохання не дослухалися. І заблокували вхід у відділення.

"Відпустіть заручників, відпустіть заручників".

Ближче до опівночі Інститут серця все ж розблокували. Там перебувало близько двох сотень пацієнтів, більшість з них потребують цілодобового нагляду. На ситуацію відреагувала керівник МОЗу Уляна Супрун. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що директор влаштував у медзакладі театралізовану виставу, а медперсонал змушував вдавати жертв нападу. Все заради того, аби, за словами Супрун - захистити своє крісло керівника. Вже у вівторок рада Інституту буде обирати нового очільника. Сам Тодуров теж прокоментував ситуацію.

"Появилась в зале молодая девушка, села скромно в уголочке и начала снимать на видео - все, что мы обсуждали. Тренинг, который мы проводим по экстренным ситуациям, который мы проводи на случай пожара какой-то агрессии, массовых поступлений и так далее. Мы такие тренинги проводим постоянно для управления рисками. Мы сертифицированные по управлению рисками. Эти риски мы сами себе программируем и сами находим из них решение как из них выходить. Это нормальные тренинги для кардиохирургов, анестезиологов и персонала", - говорить Борис Тодуров, директор Інституту серця.