На Житомирщині розбився винищувач Су-27 [ Редактировать ]
На Житомирщині розбився винищувач Су-27, льотчик загинув. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Катастрофа сталася близько 15 години під час планових польотів, при заході на посадку, поблизу аеродрому Озерне.
За даними військової прокуратури Центрального регіону, загинув пілот Олександр Фоменко.
За фактом аварії розпочато розслідування.
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