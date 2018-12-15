На Донбассе лихач сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе (фото) [ Редактировать ]
В Покровске Донецкой области вечером 14 декабря лихач насмерть сбил двух мужчин. Об этом сообщает сайт 06239.com.ua.
Авария произошла около 19.00 на пересечении проспекта Шахтостроителей и улицы Защитников Украины.
Отмечается, что люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Черкассах маршрутка сбила насмерть мужчину на остановке.
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