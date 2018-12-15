В Покровске Донецкой области вечером 14 декабря лихач насмерть сбил двух мужчин. Об этом сообщает сайт 06239.com.ua.

Авария произошла около 19.00 на пересечении проспекта Шахтостроителей и улицы Защитников Украины.

Отмечается, что люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Черкассах маршрутка сбила насмерть мужчину на остановке.