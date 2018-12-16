В Британии нашли письмо Санте, написанное 120 лет назад [ Редактировать ]
Старое письмо Санта Клаусу нашли в старой книге, которую сдали в магазин на благотворительность, пишет издание ВВС.
Маленькая Марджори из города Истборн на юге Англии просила у Санты в подарок игрушечных уток и цыплят, новые чулки, ленточку в волосы и мячик для ее любой кошечки Киттикинс.
Девочка написала дату –2 декабря 1898 года, поэтому письмо так точно датировали. Возможно, писать письмо девочке помогал кто-то из взрослых, потому что рука ребенка прослеживается лишь в некоторых местах, тогда как в основном текст написан правильно и без ошибок.
Сейчас оно выставлено в витрине магазина игрушек в городе Кентерберри. Лили Бирчел, чей отец обнаружил письмо, надеется найти родственников Марджори и вернуть послание им.
Проблема в том, что про маленькую Марджори неизвестно ничего, кроме того что жила она на улице Энис-роуд в Истборне. Лили с отцом попытались найти информацию о жителях этой улицы, но эта часть города подверглась бомбардировкам во время Второй мировой войны и была полностью перестроена.
Напомним, что за правду о Санта Клаусе учительница лишилась работы.
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