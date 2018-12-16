Михаил Романчук выиграл титул чемпиона мира по плаванию [ Редактировать ]
Украинский пловец Михаил Романчук стал чемпионом мира по плаванию, пишет сайт isport.ua.
Наш спортсмен выиграл заплыв на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14:09.14 - рекорд чемпионатов мира.
Романчук еще в начале дистанции отдал преимущество Грегорио Пальтриньери, идя вторым номером, но на последних 400 метрах значительно добавил и в самом конце вырвал победу.
Украинские спортсмены в этом году особенно радуют страну своими достижениями. Ранее Александр Усик попал в тройку сильнейших боксеров мира.
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