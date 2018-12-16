В командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины изучают обстоятельства крушения Су-27 15 декабря в Житомирской области. Пока что не было обнаружено внешних факторов, которые могли бы стать причиной авиакатастроф: истребитель был новым, а пилот опытным.

Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное. Полет длился около 30 минут. Как отмечает командование, в районе полетов метеорологические условия были сложными, но установленный минимум погоды выполнялся. Летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях и хорошо знал свою машину, пишет издание "Факты".

Самолет Су-27 был выпущен в 1987 году и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа на вооружении ВСУ. За срок эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов. В 2016 году самолет был отремонтирован, авиационные двигатели прошли капитальный ремонт на заводе в Луцке. На месте трагедии работают специалисты Воздушных Сил ВС Украины, Государственное бюро расследований и полиция.

Ранее были опубликованы подробности и сведения о погибшем пилоте.