Просим представителей СМИ и общественности не принимать во внимание любую информацию с неподтвержденных аккаунтов Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы - За жизнь" в социальных сетях.

Обращаем внимание тех, кто тиражирует фейки или пытается ввести в заблуждение пользователей социальных сетей, что распространение заведомо лживых сообщений, а также ограничение права пользователей на получение правдивой информации, является нарушением конституционных прав граждан и карается законом, вплоть до уголовной ответственности (ст. 170, 344, 361 УК Украины).

Считаем, что блокирование работы сайта Оппозиционного блока, публикации на фейковых страницах и распространение лжи и клеветы являются частью плана по рейдерскому захвату Партии и ее медийных представительств.

Со всеми официальными заявлениями и комментариями вы можете ознакомиться на сайте "Оппозиционная платформа - За жизнь": https://www.platform.org.ua