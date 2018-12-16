Заявление пресс-службы "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
Просим представителей СМИ и общественности не принимать во внимание любую информацию с неподтвержденных аккаунтов Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы - За жизнь" в социальных сетях.
Обращаем внимание тех, кто тиражирует фейки или пытается ввести в заблуждение пользователей социальных сетей, что распространение заведомо лживых сообщений, а также ограничение права пользователей на получение правдивой информации, является нарушением конституционных прав граждан и карается законом, вплоть до уголовной ответственности (ст. 170, 344, 361 УК Украины).
Считаем, что блокирование работы сайта Оппозиционного блока, публикации на фейковых страницах и распространение лжи и клеветы являются частью плана по рейдерскому захвату Партии и ее медийных представительств.
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