Девушка из Флориды (США) Нурул Махджабин Хассан заявила, что намерена узаконить свои отношения с тетрисом. Юная американка решила выйти замуж за компьютерную игру после того, как рассталась с калькулятором, пишет издание Metro.

По словам двадцатилетней девушки, она состоит в отношениях с тетрисом более года и проводит за игрой до двенадцати часов в день. Студентка планирует выйти замуж за тетрис после окончания обучения.

Фото: Mercury Press

"Я думаю, что тетрис так прекрасен, он близок к совершенству и стимулирует мышление. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях", - рассказала Нурул Хассан.

Такие странные решения людей шокируют других. Ранее девушка вышла замуж за саму себя.