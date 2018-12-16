Девушка собирается замуж за тетрис [ Редактировать ]
Девушка из Флориды (США) Нурул Махджабин Хассан заявила, что намерена узаконить свои отношения с тетрисом. Юная американка решила выйти замуж за компьютерную игру после того, как рассталась с калькулятором, пишет издание Metro.
По словам двадцатилетней девушки, она состоит в отношениях с тетрисом более года и проводит за игрой до двенадцати часов в день. Студентка планирует выйти замуж за тетрис после окончания обучения.
Фото: Mercury Press
"Я думаю, что тетрис так прекрасен, он близок к совершенству и стимулирует мышление. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях", - рассказала Нурул Хассан.
Такие странные решения людей шокируют других. Ранее девушка вышла замуж за саму себя.
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