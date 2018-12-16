Порошенко раскрыл детали подготовки Объединительного собора [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, как минимум, 5 раз переговоры по подготовке Объединительного собора украинских православных церквей заходили в тупик, сообщает "Униан".
Во время пресс-конференции в Киеве глава государства отметил, что начало Объединительного собора отложили более чем на три часа. Президент подчеркнул:
У нас было, как минимум, 5 случаев, когда переговоры о подготовке к проведению собора заходили в тупик, и выход находили с моим участием. За последнюю неделю я спал примерно не более трех часов в сутки, консультации продолжались очень напряженно, но выход каждый раз был найден в совершенно демократической манере, когда стороны шли на уступки друг другу, и в конце концов это произошло
По его словам, украинские церкви договорились между собой в условиях, когда они 27 лет не садились за один стол переговоров и не имели никакого общения.
Также Петр Порошенко рассказал, когда Томос будет торжественно вручен Украине.
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