Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, как минимум, 5 раз переговоры по подготовке Объединительного собора украинских православных церквей заходили в тупик, сообщает "Униан".

Во время пресс-конференции в Киеве глава государства отметил, что начало Объединительного собора отложили более чем на три часа. Президент подчеркнул:



У нас было, как минимум, 5 случаев, когда переговоры о подготовке к проведению собора заходили в тупик, и выход находили с моим участием. За последнюю неделю я спал примерно не более трех часов в сутки, консультации продолжались очень напряженно, но выход каждый раз был найден в совершенно демократической манере, когда стороны шли на уступки друг другу, и в конце концов это произошло

По его словам, украинские церкви договорились между собой в условиях, когда они 27 лет не садились за один стол переговоров и не имели никакого общения.

Также Петр Порошенко рассказал, когда Томос будет торжественно вручен Украине.