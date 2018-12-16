Порошенко назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет [ Редактировать ]
В течение следующих пяти лет основными стратегическими направлениями для Украины должны стать достижения мира на основе национальных интересов, преодоление последствий экономического кризиса и достижения критериев ЕС и НАТО.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции.
"Следующие пять лет будут еще более важными. Три главные вещи, которые надо сделать: во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины, а не на основе капитуляции", - сказал глава государства.
Во-вторых, по его словам, за это время нужно преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной и экономической блокадой со стороны РФ, и обеспечить восстановление и рост уровня жизни простых людей.
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что третьим направлением должно стать достижение критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО, чтобы наши заявки выглядели "железобетонно аргументированными".
Напомним, 16 декабря, президент Украины Петр Порошенко собрал представителей СМИ на итоговую пресс-конференцию.
Президент ответил на вопросы журналистов о прошедшем Объединительном соборе, о военном положении, а также о предстоящих президентских выборах.
по теме
Пенсии в Украине: Порошенко принял важное решение
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год"
Договор о дружбе с Россией: Порошенко подписал важный закон
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с Россией
Бюджет-2019: Порошенко подписал законопроект
В пятницу, 7 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год
Украина и Литва подписали важный документ
В документе изложены задачи сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности
В Украине прекратили действие Договора о дружбе с Россией
Верховная рада Украины прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект №0206 поддержали 277 депутатов