У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль [ Редактировать ]
У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Одразу два потужні виверження відбулися напередодні.
"Гора, що димить" - саме так перекладається назва вулкану - викидав потужні клуби диму та попелу на висоту до двох з половиною кілометрів.
Місцевих жителів заспокоюють: загрози життю немає, однак у разі збільшення активності вогняної гори, влада може розпочати евакуацію.
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