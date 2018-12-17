Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались останавливаться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк вместе с принцем Уильям и Кейт Миддлтон, пишет издание The Sun.

Герцог и герцогиня Сассекские предпочли провести праздники в резиденции Елизаветы II - Сандрингем, расположенной буквально в паре километров от дома Уильяма и Кейт.

Кроме того, источник из королевской семь сообщил журналистам, что Сандрингеме "не так много места, поэтому их выбор (Меган и Гарри) довольно удивителен". Он также предположил, что герцоги "просто хотят собственное пространство" и предпочитают проводить время отдельно от семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

После женитьбы принца Гарри королевская семья каждый день оказывается на главный страницах СМИ. Ранее сообщалось, что Елизавета II сурово отчитала Меган Маркл.