Меган Маркл отказалась проводить Рождество с Кейт Миддлтон [ Редактировать ]
Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались останавливаться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк вместе с принцем Уильям и Кейт Миддлтон, пишет издание The Sun.
Герцог и герцогиня Сассекские предпочли провести праздники в резиденции Елизаветы II - Сандрингем, расположенной буквально в паре километров от дома Уильяма и Кейт.
Кроме того, источник из королевской семь сообщил журналистам, что Сандрингеме "не так много места, поэтому их выбор (Меган и Гарри) довольно удивителен". Он также предположил, что герцоги "просто хотят собственное пространство" и предпочитают проводить время отдельно от семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
После женитьбы принца Гарри королевская семья каждый день оказывается на главный страницах СМИ. Ранее сообщалось, что Елизавета II сурово отчитала Меган Маркл.
по теме
Королева сурово отчитала Меган Маркл
Елизавета II сурово отчитала супругу внука Гарри за ее поведение
Меган Маркл собирается рожать под гипнозом
Герцогиня Сассекская практикует йогу и методы гипноза
Мальчик оконфузился на встрече с Елизаветой II (видео)
Девятилетний мальчик растерялся и убежал со встречи с королевой Великобритании Елизаветой II
Королевские страсти: подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон
В британской королевской семье не все так спокойно и размеренно, как кажется на первый взгляд
Звездам шоу-бизнеса запретили приближаться к Меган Маркл
Служба безопасности британской королевской семьи не подпускала знаменитостей к герцогине Сассекской