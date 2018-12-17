В желудке крокодила нашли останки девушки и рыбака [ Редактировать ]
В Замбии власти выследили и убили крокодила-убийцу, терроризировавшего округу. Об этом сообщает информационный портал Mwebantu.
Инцидент произошел в провинции Луапула на севере страны. Местные жители попросили представителей департамента дикой природы и национальных парков отловить рептилию после того, как она убила 18-летнюю девушку.
Прешес Каунда стала жертвой крокодила 7 декабря. По данным портала Zambia National Broadcasting Corporation, рептилия напала на нее, пока она купалась в озере, куда отправилась с друзьями без разрешения родителей.
В желудке убитого крокодила обнаружили левую ногу девушки. Также там оказались части тела другого человека, предположительно, рыбака.
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