В Украине временно запретили популярное средство от язвы "Пантекс". Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Согласно указу все аптеки и другие заведения должны проверить наличие запрещенной серии лекарства.

"...Запрещается реализацию и применение лекарственного средства "Пантекс", порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг, 10 флаконов с порошком в картонной упаковке, серии к-301, производства Генфарма лаборатории, Ес. Ел., Испания, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в заявлении.

Ранее власти запретили сразу три препарата от давления.