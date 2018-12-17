Женщина случайно отправила по почте своего кота [ Редактировать ]
Жительница Канады Джекки Лэйк случайно отправила своего кота по почте из провинции Новая Шотландия в Монреаль, сообщает Realist online.
Кот по кличке Балу проехал почти половину страны прежде чем сотрудники курьерской службы обратили внимание на подозрительную посылку. Женщина решила отправить по почте четыре коробки. В какой-то момент она отвлеклась и не заметила, как в одну из коробок залез ее любимец. Ничего не подозревая, Джекки передала коробки курьеру. Спустя некоторое время он осознала, что ее кот куда-то исчез.
Члены семьи Лэйк провели выходные в патрулировании окрестностей, близлежащих лесов и расклейке объявлений, однако попытки найти Балу не увенчались успехом. Лишь через несколько дней женщине позвонили из курьерской службы и спросили, не отправляла ли она по почте кота.
К счастью, все закончилось хорошо. Кот вернулся к хозяйке целым и невредимым. Балу каким-то образом удалось выбраться из коробки, поэтому когда двери автомобиля распахнулись, он уже ждал водителя. Доставить путешественника обратно домой решили сотрудники волонтерской организации Freedom Drivers.
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