Украина и Европейский Союз подписали соглашение о выделении второго транша со стороны ЕС в размере 54 млн евро для работы Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующий договор подписали вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Отмечается, что средства будут направлены в мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).

"Поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности. Это предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, поддержка ОСМД в подготовке заявлений в фонд. Также мы договорились о помощи наших немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины", - цитирует пресс-служба Зубко.

В пресс-службе напомнили, что первый транш в 50 млн евро на Фонд энергоэффективности Украина получила еще в июне.

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