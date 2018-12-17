Евросоюз выделил Украине 54 миллиона [ Редактировать ]
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о выделении второго транша со стороны ЕС в размере 54 млн евро для работы Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующий договор подписали вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.
Отмечается, что средства будут направлены в мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).
"Поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности. Это предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, поддержка ОСМД в подготовке заявлений в фонд. Также мы договорились о помощи наших немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины", - цитирует пресс-служба Зубко.
В пресс-службе напомнили, что первый транш в 50 млн евро на Фонд энергоэффективности Украина получила еще в июне.
Ранее мы сообщали, что Украина и Россия проведут переговоры о транзите газа.
по теме
Євросоюз переказав Україні перший транш в рамках програми макрофінансової допомоги
Євросоюз переказав Україні перший транш півмільярда євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс
Євросоюз перерахував Україні транш в рамках програми макрофінансової допомоги
Євросоюз перерахував Україні перший транш у півмільярда євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс
Єврокомісія надала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги
500 мільйонів євро макрофінансової допомоги надала Україні Єврокомісія. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив президент
Гройсман встретился с Могерини: что обсуждали
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини
Евросоюз принял решение о санкциях против России
Всего в санкционном списке около 200 граждан России и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и на Донбассе