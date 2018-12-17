Двох військових поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 16 разів порушували режим тиші. Із БПМ, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позиції Об'єднаних сил уздовж всієї лінії фронту на Донецькому напрямку. На Маріупольському - біля Водяного, найманці застосували заборонені мінськими угодами калібри. За даними розвідки, вісьмох окупантів знищено, трьох поранено. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смєщук.

Армійські опорники під Авдіївкою. Поблизу Промка, прямо, так звана, ясиноватська дорожня розв'язка. Там вже укріплення бойовиків. Періодично лунають постріли.

Це наші позиції прострілюють з протитанкової рушниці. Зброя стара, але може наробити лиха.

"Сейчас издалека стреляют, ПТРД 14,5 мм. Зажигательными. Он буквально пацанам пост спалили, подожгли", - говорить Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

Зараз на цій ділянці фронту триває класична позиційна війна. Тобто ніхто ні до кого "в гості" не ходить, а використовує лише тактику періодичних обстрілів. Переважно вночі, коли спостерігачі ОБСЄ не працюють.

"Как шли вечерние бои, так и идут. На нашем направлении противник не применяет тяжелое - артиллерию и минометы. Так стрелковое, крупнокалиберные пулеметы и АГС использует. В принципе ничего такого сверхъестественного не происходит", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.

Вояки розповідають, періодично противник вдається до провокацій, від яких страждають переважно мирні жителі. Тож військові, коли немає прямої загрози життю, зайвий раз не стріляють.

"Они делают пару выстрелов, ждут пока мы в ответ стрельнем. Бывает такое, что если стрельнешь туда, они развернут пулеметы и по мирному населению дадут пару залпов, а обвиняют нас. Поэтому мы на провокации не введемся", - говорить Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

Також військові розповіли: нещодавно чули стрілянину на позиціях у самих бойовиків.

"Мы слышали русский рок и перестрелку между собой. Был конечно жесткач. И гранатометы, и крупнокалиберное стреляло. Они между собой стреляли. Я не знаю, что они не поделили - мы даже шуточно думали кого-то поддержать, но молчали. Только наблюдали и слушали", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Вояки кажуть, що таке відбувається періодично - десь раз на місяць. Можливо, це пов'язано із отриманням зарплатні бойовикам.