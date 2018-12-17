За яких умов можуть подовжити воєнний стан, коли українській церкві нададуть Томос і як просувається розслідування справи щодо вбивць Катерини Гандзюк? На ці та інші запитання відповідав Петро Порошенко на позачерговій прес-конференції напередодні. Зустріч із медійниками тривала понад дві години. Подробиці у сюжеті.

Розпочав Петро Порошенко з промови про суботній Об'єднавчий Собор. Глава держави подякував усім, хто підтримав ідею створення помісної церкви. Та зазначив, що зовсім скоро Україна отримає Томос.

"Вперше, я наголошую, вперше, постає церква освячена Вселенським престолом. І в ніч проти неділі, буквально за кілька годин після завершення Собору нову церкву своїм спеціальним комюніке визнав Вселенський патріархат. Томос, щойно мені його все святість підтвердив, урочисто вручатимуть на наш святвечір", - заявив Петро Порошенко, президент України.

У своїх запитаннях до президента журналісти згадали і про московських полонених, зокрема, Сущенка, Сенцова, Кольченка та інших. За словами Порошенка, Росія пояснює свої дії тим, що не хоче давати політичні преференції нинішній українській владі. Що ж до полонених моряків, президент зазначив, що в України є всі докази вини російських армійців.

"Те, що ми вже рік не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв'язня з в'язниць Росії, жодного з території незаконно-анексованого Криму - полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенком. Вона полягає в тому, що він не бажає їх звільняти", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Воєнний стан в Україні по закінченню 30-денного терміну не продовжать за умови, якщо Росія не розпочне повномасштабного наступу, наголосив президент. І додав: жодні конституційні права українців на цей період не обмежено.

"Воєнний стан не буде перешкоджати проведенню виборів. І якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії, вторгнення військ Збройних сил Російської Федерації на територію України, за межами зіткнення адміністративного кордону Криму, військовий стан продовжений не буде. І почнеться підготовка України до президентських виборів президента 31 березня", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Також під час прес-конференції прозвучало запитання про вбивць Катерини Гандзюк - чи покарають їх? Порошенко наголосив, що виконавці знайдені, доказову базу зібрано. Тож тепер справа за судовими засіданнями.