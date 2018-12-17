Уряду США загрожує "шатдаун" - у перекладі, припинення роботи. Це може статися вже 22 грудня, якщо до цього часу Трамп та республікаці не домовляться з Демократичною партією щодо грошей на зведення стіни з Мексикою. Саме через цю розбіжність досі не ухвалено бюджет країни на наступний фінансовий рік, який розпочався ще 1 жовтня.

Республіканці зажадали на спорудження 5 мільярдів доларів. Демократи погоджуються витратити щонайбільше мільярд триста тисяч.

Якщо дійде до "шатдауну", свою роботу припинять більшість держустанов. А мільйони держслужбовців відправлять додому.