Уряду США загрожує "шатдаун" [ Редактировать ]
Уряду США загрожує "шатдаун" - у перекладі, припинення роботи. Це може статися вже 22 грудня, якщо до цього часу Трамп та республікаці не домовляться з Демократичною партією щодо грошей на зведення стіни з Мексикою. Саме через цю розбіжність досі не ухвалено бюджет країни на наступний фінансовий рік, який розпочався ще 1 жовтня.
Республіканці зажадали на спорудження 5 мільярдів доларів. Демократи погоджуються витратити щонайбільше мільярд триста тисяч.
Якщо дійде до "шатдауну", свою роботу припинять більшість держустанов. А мільйони держслужбовців відправлять додому.
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