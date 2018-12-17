Сама прем'єр-міністр вже неодноразово висловлювалася проти цієї ідеї

Однопартійці Терези Мей готують другий референдум щодо Brexit - таємно від прем'єрки. За даними видання Sunday Times, консерватор Девід Лідінгтон вже провів переговори з депутатами Лейбористської партії, намагаючись створити міжпартійну коаліцію для нового голосування.

Сама прем'єр-міністр вже неодноразово висловлювалася проти цієї ідеї. На її думку, повторне волевиявлення стосовно Brexit заподіє, цитую - "непоправної шкоди" політиці британського уряду.