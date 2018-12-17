Brexit: однопартійці Терези Мей готують другий референдум [ Редактировать ]
Однопартійці Терези Мей готують другий референдум щодо Brexit - таємно від прем'єрки. За даними видання Sunday Times, консерватор Девід Лідінгтон вже провів переговори з депутатами Лейбористської партії, намагаючись створити міжпартійну коаліцію для нового голосування.
Сама прем'єр-міністр вже неодноразово висловлювалася проти цієї ідеї. На її думку, повторне волевиявлення стосовно Brexit заподіє, цитую - "непоправної шкоди" політиці британського уряду.
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