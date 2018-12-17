Война на Донбассе: боевики разворачивают дополнительные подразделения [ Редактировать ]
На оккупированном Донбассе террористы разворачивают дополнительные подразделения на передовой, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.
По данным разведки, командование России усиливает подготовку боевиков к активизации боевых действий - на передовых позициях созданы дополнительные подразделения. В частности, на передовые позиции на Мариупольском направлении прибыли группы снайперов, укомплектованные исключительно чеченцами.
Кроме того, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий, с использованием мин запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направленная) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).
За минувшие сутки боевики понесли серьезные потери в зоне конфликта.
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