Новый 2019 год принесет в нашу жизнь изменения, о которых мы давно мечтали и те, о которых даже не догадываемся. Но, оказывается, что для некоторых знаков зодиака 2019 год станет особенным.

"Сегодня" представляет вашему вниманию пять знаков зодиака, жизнь которых сильно измениться в 2019 году.

1. Телец (20 апреля - 21 мая)

Возможно это не самое приятное, что вам придется услышать, ведь вы терпеть не можете перемены и непредсказуемость. Правда в том, что вас ждут глобальные изменения в следующем году.

Вам следует собраться с духом, поскольку вас впереди ждет больше всего перемен, по сравнению с другими знаками зодиака. Но это не так уж и плохо. Эти изменения подарят вам многочисленные возможности попробовать в жизни то, что вы никогда не пробовали. Вам всего лишь нужно не терять уверенность в себе и отвагу. Возможно вам даже выпадет шанс встретить свою настоящую любовь в следующем году.

2. Лев (23 июля - 22 августа)

Как у Льва, у вас есть повод для радости. 2019 будет годом полным перемен в лучшую сторону. Вы сделаете все шаги, необходимые для достижения поставленных целей. Это будет далеко не просто, так что будьте готовы к неудачам. Несмотря на это, вам нужно верить в то, что у вас есть все необходимое для того, чтобы справиться с ожидающими вас испытаниями.

3. Дева (23 августа - 22 сентября)

Сами по себе вы очень стеснительный и сдержанный человек. Точно так же, как и Тельцы, вы терпеть не можете непредсказуемость и перемены. Но вам все же стоит подготовиться к существенным изменениям в 2019. Отпустите свои страхи и неуверенность в себе. Вам выпадет шанс начать что-то новое в следующем году, не упустите его.

4. Козерог (22 декабря - 20 января)

В следующем году вы изменитесь внутренне. Как Козерог, вы предпочитаете действовать обдуманно и методично. В следующем году вы будете более открыты для рисков. Также вы будете часто выходить из своей зоны комфорта. И что самое странное, вам будет это нравится.

5. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

В 2019 вас ждут изменения в лучшую сторону. Считайте себя счастливчиком. Вам следует забыть про все свои сомнения, неуверенность в себе и мечты. В следующем году будет развиваться ваша сила воли. Вы больше не позволите никому вами пользоваться и манипулировать. Вы сможете постоять за себя и возьмете то, что заслуживаете.

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