Житель Закарпатья жестоко избил сотрудницу кафе (фото) [ Редактировать ]
Под Закарпатьем мужчина избил посетителей местного кафе и одного из сотрудников, сообщает "Голос Карпат".
Житель поселка Королево жесткого избил работницу кафе "Натали" в воскресенье вечером, 16 декабря. Также "под горячую" руку агрессивного посетителя попали и другие отдыхающие. После того, как мужчине не принесли во время заказ он набросился с кулаками. Кроме того, он набросился на людей при выходе из заведения.
Фото: "Голос Карпат"
Как уверяют очевидцы, хулиганские действия совершил ранее судимый местный житель Михаил (по кличке Панкли). СМИ пишут, что мужчину ранее задерживали за хранение наркотиков. Степень тяжести травм пострадавших определяют медики.
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