Ученые из Калифорнийского центра Scripps Research успешно испытали вакцину от ВИЧ на нечеловеческих приматах. О результатах работы сообщает журнал Immunity.

Разработка лекарства длилась более 20 лет, но до испытаний на людях по-прежнему далеко. Однако исследование доказало правоту концепцию вакцинации после ВИЧ.

Главная задача этой стратегии - выявить редкие уязвимые области ВИЧ и "научить" иммунную систему вырабатывать антитела для атаки этих областей. Исследования показали, что организму необходимо вырабатывать такие соединения, которые связываются с тримером белка внешней оболочки вируса.

Целью ученых было заставить организм животных самостоятельно воспроизводить необходимые антитела. Для этого им пришлось подвергнуть иммунную систему приматов воздействию тримера белка оболочки, параллельно обучая ее тому, как определять цель и вырабатывать нужные соединения.

Однако тример в оболочке ВИЧ нестабилен, более стабильную версию удалось создать только в 2013 году.

Имея стабильный тример, исследователи быстро продвинулись в разработке экспериментальной вакцины против ВИЧ, которую было необходимо протестировать, для чего выбрали две группы макак.

Предыдущее исследование с использованием того же препарата показало, что у некоторых вакцинированных обезьян естественным образом развивались низкие титры нейтрализующих антител, в то время как у других, напротив, - высокие.

В своей работе исследователи отобрали и повторно вакцинировали шесть обезьян с низким титром и шесть обезьян с высоким титром, а также изучили 12 невакцинированных приматов в качестве контрольной группы.

Затем приматов подвергали воздействию специально разработанной обезьяньей версии ВИЧ, которая содержит тот же тример оболочки, что и вирус человека.

Животные оказались способны продуцировать достаточные уровни нейтрализующих антител против тримера белка оболочки, чтобы предотвратит инфекцию.

Ученые подчеркивают, что ключом к победе над вирусом стали именно нейтрализующие антитела, а не другие аспекты иммунной системы.

Напомним, 1 декабря в мире отмечали день борьбы со СПИДом.