Как украсить стол на Новый год [ Редактировать ]
До Нового года остались считанные дни. И очень важно правильно сервировать новогодний стол. Как это сделать - пишет "Сегодня".
Для этого нам понадобятся: лимонный сок, фрукты, ягоды, веточки елки, бокалы, яйца, сахар и посуда для сервировки. А еще - новогодняя музыка для создания праздничного настроения.
Для начала помойте и насухо вытрите фрукты и посуду. Затем возьмите три яйца и отделите желтки от белков. Нам понадобятся только белки, которые нужно взбить венчиком до появления пены.
Используя кулинарную кисточку, аккуратно смажьте фрукты яичным белком и быстро посыпьте их сахаром или сахарной пудрой. Оставьте сохнуть.
В таком же стиле сделаем и посуду - посыпем "снегом" бокалы, чтобы напитки были вкуснее. Для этого смачиваем посуду в лимонном соке и быстро окунаем в мелкий сахар.
"Вышло атмосферно и очень празднично, а главное - это точно понравится вашим гостям. Помните: заботиться о семье очень просто. С наступающими праздниками!", - говорит Тамила Чехович.
Читайте также, в чем встречать Новый год каждому знаку зодиака.
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