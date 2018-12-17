Самолет США провел разведку у Керченского пролива [ Редактировать ]
В понедельник, 17 декабря, патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведывательный полет к югу от Керченского пролива, выполняя его над международными водами Черного моря. Об этом следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает "Интерфакс".
В частности, по их сведениям, морской разведчик P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, сделал не менее четырех пролетов у морской границы России в районе входа в Керченский пролив на высоте около 8,6 тыс. метров.
Известно также, что он провел полет вблизи Севастополя, южного побережья аннексированного Крыма и района Новороссийска. Всего самолет пробыл вблизи российского побережья не менее трех часов.
Как сообщается, одновременно с ним вдоль побережья Кубани и Крыма курсировал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-Бей на греческом острове Крит. Для увеличения продолжительности полета он был дозаправлен в воздухе над юго-востоком Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135R.
Отмечается, что в понедельник также был зафиксирован очередной многочасовой полет американского разведчика RC-135V вблизи границ Калининградской области. Самолет выполнял полет в воздушном пространстве над Польшей.
Ранее мы писали о том, что самолеты США провели разведку у берегов Крыма.
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