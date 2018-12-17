Выборы-2019: Украина дала гарантии Евросоюзу [ Редактировать ]
Украина гарантировала скорую отмену военного положения и проведение выборов в стране. Об это рассказала Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, отметив, что обсудила закон о военном положении с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает "РИА Новости".
"Мы кратко упоминали об этом (военном положении - ред.). Наше послание заключается в том, чтобы обращаться с этим осторожно, избегая последствий для регионов Украины", - сказала она.
Дипломат отметила, что на встрече с Гройсманом также затрагивался вопрос местных выборов, которые, как считает ЕС, "должны пройти, включая те районы, где временно применяется военное положение".
"Мы получили гарантии, что временное действие закона вскоре истечет и работа возобновится в ближайшие недели, не отражаясь на избирательных процессах", - подчеркнула Могерини.
Ранее мы писали о том, что МВД и ЦИК подписали меморандум о выборах.
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