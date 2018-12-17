Украина гарантировала скорую отмену военного положения и проведение выборов в стране. Об это рассказала Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, отметив, что обсудила закон о военном положении с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает "РИА Новости".

"Мы кратко упоминали об этом (военном положении - ред.). Наше послание заключается в том, чтобы обращаться с этим осторожно, избегая последствий для регионов Украины", - сказала она.

Дипломат отметила, что на встрече с Гройсманом также затрагивался вопрос местных выборов, которые, как считает ЕС, "должны пройти, включая те районы, где временно применяется военное положение".

"Мы получили гарантии, что временное действие закона вскоре истечет и работа возобновится в ближайшие недели, не отражаясь на избирательных процессах", - подчеркнула Могерини.

Ранее мы писали о том, что МВД и ЦИК подписали меморандум о выборах.