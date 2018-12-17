В Украине выросла безработица [ Редактировать ]
В Украине в ноябре этого года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт - до 1,2%. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 301 тысяча безработных, а месяцем ранее - 271,4 тысяч безработных.
Число вакансий в ноябре составило 81 200, то есть на одну вакансию претендуют четыре человека.
В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.
Ранее мы писали о том, что в Украине возникла проблема с пенсиями.
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