В Украине в ноябре этого года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт - до 1,2%. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 301 тысяча безработных, а месяцем ранее - 271,4 тысяч безработных.

Число вакансий в ноябре составило 81 200, то есть на одну вакансию претендуют четыре человека.

В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Украине возникла проблема с пенсиями.