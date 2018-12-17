Євросоюз надасть Україні 54 мільйони євро на підтримку енергоефективності. Ще 37 мільйонів спрямують на реалізацію інших проектів у рамках Угоди про асоціацію - таких домовленостей досягли сьогодні у Брюсселі.

Там перебувала українська делегація. Олена Абрамович розкаже більше деталей.

Прем'єр, віце-прем'єр та ряд інших українських міністрів щороку тут - у Раді ЄС - очікувані гості. Звітують, як просувається втілення Угоди про асоціацію. Й отримують чергову підтримку.

"Ми підписали сьогодні 8 угод різноманітних - в тому числі в розбудові інфраструктури українських автодоріг, в тому числі - підтримки української освіти, і в тому числі технічної освіти, і в багатьох інших сферах", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Будувати дороги та розв'язки планують у Львівській, Тернопільській і Рівненській областях. Що ж до освіти, то Європейський інвестиційний банк надасть кредит для створення центрів професійної досконалості. Крім того, передбачені грантові кошти для утеплення й підвищення енергоефективності будівель вищих навчальних закладів. А ще - на програми з утеплення житлових будинків ОСББ зможуть отримати половину від вартості ремонтних робіт.

"ОСББ готують проекти зараз. Вони будуть включатися в цей процес. І саме головне - поки буде запускатися фонд, поки буде запущена практично перший проект, ми сьогодні відпрацюємо перших 10 пілотних проектів, які відпрацюють по процедурі вже фонду. А це процедури які розроблені і "Ворлд бенком" і ІФС і нашими юристами", - зазначив Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури та ЖКГ.

Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нагадала і про фінансову допомогу припортовим містам, які постраждали від економічної блокади Азовського моря. Що ж до нових санкцій проти Росії - то тут Брюссель поки що не готовий до конкретних заяв. Могеріні наголосила - за останні півроку Євросоюз і так значно посилив обмеження.

"У четвер лідери ЄС поновили секторальні санкції проти Росії, які прив'язані до повного виконання Мінських угод. Минулого понеділка - тиждень тому - міністри закордонних справ оголосили нові списки з прізвищами відповідальних за так звані вибори на сході України. І кілька місяців тому ми запровадили нові санкції проти компаній, які будували Керченський міст", - заявила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС.

Необхідно також відповісти Росії дзеркальними заходами - не пускати російські кораблі в європейські порти, зауважив український прем'єр. Та прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито підготовку Україною провокацій в Азові.

"Україна ніколи, ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Це абсолютно брутальний напад Збройних сил Російської Федерації під їхнім державним прапором проти нашої суверенної держави, проти українського флоту, проти українських моряків", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Деякі країни ЄС наполягають на необхідності направити міжнародних спостерігачів в Азовське море, втім, конкретики в цьому питанні поки що немає.