Господарський суд Донецької області зупинив розгляд справи агропідприємства "Каховка Протеїн Агро" [ Редактировать ]
Справу щодо захоплення підприємства "Каховка Протеїн Агро" мали розглядати сьогодні в суді Харкова.
Представники заводу подали заяву про відвід судді. Тож до розв'язання питання - провадження призупинили.
Нагадаємо, один із найбільших переробників сої - Херсонське підприємство "Каховка Протеїн Агро" майже рік атакують рейдери. Робітники не можуть дістатися своїх робочих місць, завод зупинився, збитки від простою перевищили 100 тисяч доларів.
У судах представники "Каховки Протеїн Агро" відстоюють право спокійно працювати. А збанкрутілий колишній власник заводу - усіма засобами намагається повернути завод собі.
"Господарський суд ухвалив: Зупинити провадження у справі про банкрутство товариства "ТОВ "Каховка Пром Агро" до вирішення питання по заяві "ПАТ КБ "Надра" про відвід судді Тарапата С.С. від розгляду справи.
Заяву "ПАТ КБ "Надра" про відвід судді Тарапатової С.С. від розгляду справи передати на автоматичний розподіл справ між суддями для вирішення питання по вказаній заяві", - оголосила Світлана Тарапата, суддя господарського суду Донецької області.
по теме
Нові подробиці щодо судового засідання по справі підприємства "Каховка Протеїн Агро"
Нові судові пристрасті навколо підприємства "Каховка Протеїн Агро". Нагадаю, цей завод із переробки сої - один із найбільших у країні. І вже рік він потерпає від рейдерських атак. Сам завод - на Херсонщині, але чергове засідання відбулося в Одесі
У столиці підбили підсумки роботи нового Верховного суду України
Рівно рік тому почав працювати новий Верховний суд України. Сьогодні в Києві підбивали підсумки. Голова суду Валентина Данішевська зазначила, що за цей час судді розглянули вже більше 80 тисяч справ. А всього на розгляді Верховного суду більше 150 тисяч
"Справа Насірова" ставить під загрозу реформи в Україні - МЗС
Як можна поновити на посаді людину, звинувачену у махінаціях з державними коштами на 70 мільйонів доларів?
Чим обернеться для України повернення Романа Насірова у політику?
Поновлення на роботі - не головна амбіція фігуранта у справі про розкрадання 2 мільярдів гривень
Військові пенсіонери отримають юридичну підтримку у Європейському суді з прав людини - Сергій Каплін
Рішення касаційного суду намагалися оскаржити близько 100 колишніх співробітників МВС. Свою правоту силовики тепер відстоюватимуть у Європейському суді з прав людини