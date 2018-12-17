Справу щодо захоплення підприємства "Каховка Протеїн Агро" мали розглядати сьогодні в суді Харкова.

Представники заводу подали заяву про відвід судді. Тож до розв'язання питання - провадження призупинили.

Нагадаємо, один із найбільших переробників сої - Херсонське підприємство "Каховка Протеїн Агро" майже рік атакують рейдери. Робітники не можуть дістатися своїх робочих місць, завод зупинився, збитки від простою перевищили 100 тисяч доларів.

У судах представники "Каховки Протеїн Агро" відстоюють право спокійно працювати. А збанкрутілий колишній власник заводу - усіма засобами намагається повернути завод собі.

"Господарський суд ухвалив: Зупинити провадження у справі про банкрутство товариства "ТОВ "Каховка Пром Агро" до вирішення питання по заяві "ПАТ КБ "Надра" про відвід судді Тарапата С.С. від розгляду справи.

Заяву "ПАТ КБ "Надра" про відвід судді Тарапатової С.С. від розгляду справи передати на автоматичний розподіл справ між суддями для вирішення питання по вказаній заяві", - оголосила Світлана Тарапата, суддя господарського суду Донецької області.